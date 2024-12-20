Свердловские депутаты изменили границы Алапаевского и Верхотурского районов

Поселок Таежный в Махневском муниципальном образовании войдет в состав городского округа Верхотурский (Свердловская область). В связи с поправками будут изменены границы Алапаевского, Верхотурского районов и двух муниципалитетов, входящих в них. Соответствующий законопроект поддержали 45 депутатов областного заксобрания, один — не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Председатель комитета заксобрания по региональной политике Михаил Зубарев отметил, что поселок Таежный «почти со всех сторон окружен территорией городского округа Верхотурский». Он добавил, что изменения направлены на оптимизацию административно-территориального устройства. «Отнесение поселка к территории Верхотурского района и включение его в состав городского округа Верхотурский будет способствовать повышению эффективности управления в части благоустройства, ЖКХ, обеспечения экологической и пожарной безопасности, повышения качества жизни местного населения»,— заверил он.

В управлении информполитики заксобрания отметили, что законопроект поддержали депутаты думы Махневского муниципального образования и городского округа Верхотурский, глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин.

По данным Свердловскстата, на начало 2024 года в Махневском муниципальном образовании проживали 4,7 тыс. человек, в городском округе Верхотурский — 13,3 тыс. человек.

Василий Алексеев