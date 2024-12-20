В Воронеже краснодарский СКИФ вырвал победу у местных гандболистов

Гандбольный клуб «Воронеж» в 15-м туре Суперлиги в домашнем матче проиграл краснодарской команде СКИФ, с которой до этой игры имел равное количество очков. Итоговый счет составил 28:32 в пользу гостей, хотя после первого тайма хозяева вели 16:14.

Главный тренер «Воронежа» Владислав Калараш отметил, что в игре было много потерь мяча: «Посыпались на этом. И где-то в защите нужно было сыграть чуть построже».

По словам наставника СКИФа Степана Сидорчука, была «боевая игра» равных соперников, а выиграть удалось за счет того, что во втором тайме уже определились с костяком гандболистов. «Выпускаем молодежь — проваливаемся. А мы не можем не выпускать, надо растить молодых игроков»,— добавил главный тренер.

По итогам «Воронеж» остался на девятом месте турнирной таблицы с 11 очками, СКИФ закрепился строчкой выше с 13 баллами.

Последняя календарная игра для воронежских гандболистов будет кубковая. Дома они 24 декабря примут клуб из челябинского Снежинска «Динамо-Сунгуль».

Месяц назад «Воронеж» мог сняться с розыгрыша Суперлиги из-за финансовых проблем. Однако спустя два дня после такого заявления клуб сообщил, что нашел неких спонсоров, благодаря которым сможет играть до конца года. О том, будет ли «Воронеж» выступать в 2025 году, пока информации не было. В облправительстве заявляли о готовности увеличить финансирование команды при условии, что господдержка не превысит 40% от общего бюджета. Его общая сумма может составить 120 млн руб.

Подробнее о проблемах воронежского гандбола читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Мы не можем больше ждать"».

Александр Прытков