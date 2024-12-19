Для ликвидации пробок в Адлере используют редкую технологию

При ликвидации пробок будет использована редкая технология. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии после того, как о необходимости ликвидировать пробки в Адлере заявил президент России Владимир Путин во время своей прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Власти напомнили, что сейчас реализуют первые два подготовительных этапа масштабного проекта по строительству обхода Адлера. Работы проводят в сложном горном рельефе, при их выполнении используют редкие технологии. В частности, при сооружении подпорной стены тоннелей обхода Адлера применят стеклопластиковую арматуру. Проект реализуется ГК «Автодор».

Обход Адлера строят в четыре этапа. Первый и второй этапы, которые реализуются сейчас, подготовительные. В них входит переустройство коммуникаций, возведение временных бурокасательных свай подпорной стены Восточного портала, испытание свай будущих опор мостовых сооружений обхода, а также расширение существующего путепровода федеральной трассы А-149 возле села Высокое.

Президент РФ во время прямой линии прокомментировал ситуацию на дорогах в Сочи. Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря, въезд в Сочи и уничтожить пробки на подходе к Адлеру.

Татьяна Ручкина