В Анапе создали онлайн-карту для добровольцев, участвующих в ликвидации ЧС
Для добровольцев, участвующих в ликвидации последствий ЧС в Анапе, создали онлайн-карту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
Для удобства всех, кто участвует в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, предоставили возможность отследить расположение волонтерского штаба, пункта спасения птиц, а также мест обогрева. На карте выделили шесть объектов, находящихся вдоль берега города.
В администрации подчеркнули, что по мере развития событий на карту добавят новые объекты для волонтеров и добровольцев.