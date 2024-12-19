В Анапе создали онлайн-карту для добровольцев, участвующих в ликвидации ЧС

Для добровольцев, участвующих в ликвидации последствий ЧС в Анапе, создали онлайн-карту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты» Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Для удобства всех, кто участвует в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, предоставили возможность отследить расположение волонтерского штаба, пункта спасения птиц, а также мест обогрева. На карте выделили шесть объектов, находящихся вдоль берега города.

В администрации подчеркнули, что по мере развития событий на карту добавят новые объекты для волонтеров и добровольцев.

Алина Зорина