Глава Кубани назвал важным вопросом процесс урегулирования трудовой миграции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что для региона крайне важен вопрос урегулирования процесса трудовой миграции, о котором заявил президент РФ Владимиру Путину во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По мнению главы государства, трудовыми мигрантами должно заниматься отдельное ведомство. Вениамин Кондратьев сказал, что для края это очень важный вопрос.

«Это назревшее решение, для нашего региона такое регулирование — крайне востребовано. Сегодня нам необходимо укрепить работу по этому направлению, только в комплексе она даст нужный результат»,— сказал господин Кондратьев.

Татьяна Ручкина