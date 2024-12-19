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Кубань заняла второе место по жалобам на Telegram во время эфира с Путиным

Сбой в работе Telegram прервал трансляцию итогов с Владимиром Путиным

Из-за технического сбоя в работе Telegram была прервана трансляция «Итогов с Владимиром Путиным» во всех каналах, ведущих прямой эфир. Специалисты выясняют причины возникновения неисправностей.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным сервиса «Сбой.рф», наибольшее количество жалоб на работу мессенджера поступило из Москвы — 25% от общего числа обращений. Второе место занял Краснодарский край с показателем 15%. Замыкают четверку регионов Санкт-Петербург (7%) и Дагестан (6%).

Фил Златов

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