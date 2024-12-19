СКР проверит информацию об отсутствии необходимых лекарств у инвалидов на Кубани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о необеспечении жизненно необходимыми лекарствами инвалидов в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Обращения в СКР поступили от маломобильных граждан, в том числе несовершеннолетних. В течение нескольких лет жители Кубани, включая детей с паллиативным статусом, сталкиваются с проблемой отсутствия жизненно важных медицинских изделий и расходных материалов. Например, с 2021 года семилетний ребенок, который с рождения находится на аппарате искусственной вентиляции легких, не получает положенное ему лечебное питание и технические средства индивидуальной реабилитации. Несмотря на многочисленные обращения в соответствующие органы, ситуация остается без изменений, подчеркнули в ведомстве.

СУ СК России по Краснодарскому краю по данным комментариям начал процессуальную проверку. О промежуточных результатах и принятом решении доложат главе СКР.

Алина Зорина