Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР проверит информацию об отсутствии необходимых лекарств у инвалидов на Кубани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям о необеспечении жизненно необходимыми лекарствами инвалидов в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра СК России.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Обращения в СКР поступили от маломобильных граждан, в том числе несовершеннолетних. В течение нескольких лет жители Кубани, включая детей с паллиативным статусом, сталкиваются с проблемой отсутствия жизненно важных медицинских изделий и расходных материалов. Например, с 2021 года семилетний ребенок, который с рождения находится на аппарате искусственной вентиляции легких, не получает положенное ему лечебное питание и технические средства индивидуальной реабилитации. Несмотря на многочисленные обращения в соответствующие органы, ситуация остается без изменений, подчеркнули в ведомстве.

СУ СК России по Краснодарскому краю по данным комментариям начал процессуальную проверку. О промежуточных результатах и принятом решении доложат главе СКР.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...