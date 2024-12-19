Федеральная сеть завершает на Кубани строительство двух придорожных отелей

Федеральная сеть «Триа Девелопмент» завершает в Ростовской области и Краснодарском крае строительство четырех придорожных отелей. Как сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании, в открытие каждого отеля инвестируют около 240 млн руб.

В Краснодарском крае отели появятся в Горячем Ключе и у краснодарского аэропорта. В Ростовской области возведут средства размещения «3А Задонск М4» и «3А Ростов-на-Дону-Аэропорт».

Всего в 2025 году «Триа Девелопмент» планирует увеличить количество своих придорожных отелей в регионах России до 20. Их возводят по одному проекту. В декабре на Кубани открылся «3А Октябрьская М4», в отеле 49 номеров категорий «стандарт» и «семейный». Он стал вторым отелем, расположенным вдоль трассы М4 «Дон» и седьмым для сети.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Триа Девелопмент» зарегистрирована в 2021 году в Москве. В качестве основной указана деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Генеральный директор – Константин Гусельников. Выручка компании составила 22,6 млн руб., убыток - 118,7 млн руб.

Татьяна Ручкина