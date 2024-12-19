Владимир Путин: не должно быть лимитов для семейной ипотеки

Не должно быть никаких лимитов для семейной ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос семьи Пархоменко из Краснодара во время прямой линии. Супруги заявили, что сегодня невозможно получить семейную ипотеку, так как у банков кончаются лимиты и меняются программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это безобразие. Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. И мне было обещано, что лимитов не будет. Я проверю, как это обещание исполняется»,— сказал глава государства.

Он добавил, что если банки отказывают в выдаче семейной ипотеки, значит, правительство, вероятно, вовремя не направляет субсидии в банки. «Я проверю, обещаю вам. Но мы договаривались, что никаких лимитов не будет»,— резюмировал Владимир Путин.

Наталья Решетняк