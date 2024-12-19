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Путин назвал условия сокращения трудовой миграции в России

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Краснодарского края о возможных изменениях в миграционной политике. Глава государства обозначил тему как одну из актуальных для страны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент отметил, что для снижения числа трудовых мигрантов необходимо повышать производительность труда. По его словам, важным аспектом является подготовка мигрантов совместно с партнерами, а также их знакомство с российской культурой и законами.

Глава государства также подчеркнул необходимость ужесточения требований к иностранцам, находящимся на территории России. Он предложил развивать программы подготовки потенциальных мигрантов, включая обучение в русскоязычных школах за рубежом.

В будущем вопросами миграции может заняться отдельное ведомство, которое объединит экономические и правоохранительные аспекты.

Фил Златов

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