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В Невьянске продавец присвоила драгоценности магазина на 6,7 млн рублей

Невьянский городской суд (Свердловская область) приговорил к четырем годам лишения свободы продавца ювелирного магазина «Золотой ларец» Анну Одинаеву по ч.4 ст.160 УК РФ (особо крупное присвоение с использованием служебного положения) за то, что она вынесла драгоценности на сумму более 6,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, Анна Одинаева, работая продавцом, на протяжении двух лет выносила из магазина ювелирные украшения, пряча их в одежде. Досмотра сотрудников в магазине не было. Ревизию в нем не проводили длительное время.

Суд обязал Анну Одинаеву выплатить работодателю 6 млн 711 тыс. руб. в счет возмещения материального ущерба. Вину подсудимая не признала. Приговор может быть обжалован.

Анастасия Лесникова

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