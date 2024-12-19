Владелец ГК «Оникс» построит гостиницу в Индустриальном районе Перми

Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа одобрила заявление владельца ГК «Оникс» (входит в топ-3 пермских застройщиков) Демида Кузьмичева о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 2-й Красавинской, 86, в Индустриальном районе Перми — «гостиничное обслуживание».

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Как указано в материалах к заседанию комиссии (имеются в распоряжении «Ъ-Прикамье»), на участке площадью 2224 кв. м планируется строительство одноэтажной гостиницы на 10 номеров. Каждый номер рассчитан на проживание до трех гостей. В гостинице также планируется разместить зону кейтеринга, зону отдыха и фонтан.