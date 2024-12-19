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обновлено 13:23

Главе Березовского округа продлили полномочия

Главой Березовского округа вновь избран Игорь Чайкин. Его кандидатуру сегодня единогласно поддержали депутаты местной думы. Он вступит в должность на новый срок с 20 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вместе с господином Чайкиным в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета участвовала председатель комитета образования администрации округа Светлана Мезенцева.

Игорь Чайкин возглавляет Березовский округ с ноября 2005 года.

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