В Усть-Лабинском районе иномарка насмерть сбила пенсионерку

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария случилась 19 декабря на трассе Краснодар — Кропоткин. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Nissan Almera не уступил дорогу пешеходу. В результате наезда скончалась 75-летняя местная жительница.

Полиция инициировала проверку по факту происшествия. Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

Нурий Бзасежев