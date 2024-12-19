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В Усть-Лабинском районе иномарка насмерть сбила пенсионерку

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария случилась 19 декабря на трассе Краснодар — Кропоткин. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Nissan Almera не уступил дорогу пешеходу. В результате наезда скончалась 75-летняя местная жительница.

Полиция инициировала проверку по факту происшествия. Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

Нурий Бзасежев

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