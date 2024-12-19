В Усть-Лабинском районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Авария случилась 19 декабря на трассе Краснодар — Кропоткин. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Nissan Almera не уступил дорогу пешеходу. В результате наезда скончалась 75-летняя местная жительница.
Полиция инициировала проверку по факту происшествия. Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.