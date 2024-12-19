Адвокат рассказал, что грозит убийце полицейского и его жены на Кубани

Дмитрию Фошенко, подозреваемому в убийстве полицейского и его супруги в Белореченске Краснодарского края, грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного в случае доказательства его вины. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» адвокат по уголовным делам Алексей Аванесян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фошенко

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Дмитрий Фошенко

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

«Если судом, в том числе с участием присяжных, вина разыскиваемого будет доказана, то его могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Очевидно, что он может быть освобожден от наказания, если ему позволят заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО)»,— прокомментировал адвокат.

Утром 16 декабря после тушения пожара в одной из квартир многоквартирного дома на улице Ленина в Белореченске пожарные нашли тела молодых супругов с признаками насильственной смерти. Погибшими являются 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя супруга, сообщили в прокуратуре Кубани. Следственный отдел по Белореченскому району СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Следователи установили причастность к совершению преступления 29-летнего местного жителя. Фигурантом дела является Фошенко Дмитрий Владимирович, 15.12.1995 года рождения. Он успел скрылся, его объявили в федеральный розыск.

СМИ сообщают, что пара пригласила к себе домой Дмитрия Фошенко после отдыха в караоке-баре. В какой-то момент между мужчинами завязалась драка, соседи слышали стоны из квартиры погибших рано утром. Убитая девушка успела записать видеосообщение своей подруге, рассказав об агрессивном молодом человеке.

Следствие просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам 8-918-347-18-72 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

Тат Гаспарян