В Казани в 46% компаний есть дресс-код
По данным исследования, 46% казанских компаний с офисными сотрудниками имеют дресс-код. Об этом сообщили в пресс-службе портала SuperJob.
В Казани в 46% компаний есть дресс-код
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
10% офисных сотрудников рассказали, что в выборе одежды и аксессуаров на работу они руководствуются строгими правилами. У 36% сотрудников работодатель просит придерживаться делового стиля.
79% работников, следующих дресс-коду, покупают офисную одежду за свой счет. У 11% сотрудников работодатель полностью компенсирует покупку или предоставляет одежду и обувь. Еще 4% респондентов рассказали, что руководство частично компенсирует сумму покупок или выдает отдельные вещи (фирменные жилеты, рубашки, галстуки и др.).
Каждому второму работнику дресс-код нравится. Стиль одежды, принятый на работе, 84% воспринимают с пониманием или спокойно. 12% офисных работников раздражает необходимость соответствовать офисному дресс-коду.