По данным исследования, 46% казанских компаний с офисными сотрудниками имеют дресс-код. Об этом сообщили в пресс-службе портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в 46% компаний есть дресс-код

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани в 46% компаний есть дресс-код

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

10% офисных сотрудников рассказали, что в выборе одежды и аксессуаров на работу они руководствуются строгими правилами. У 36% сотрудников работодатель просит придерживаться делового стиля.

79% работников, следующих дресс-коду, покупают офисную одежду за свой счет. У 11% сотрудников работодатель полностью компенсирует покупку или предоставляет одежду и обувь. Еще 4% респондентов рассказали, что руководство частично компенсирует сумму покупок или выдает отдельные вещи (фирменные жилеты, рубашки, галстуки и др.).

Каждому второму работнику дресс-код нравится. Стиль одежды, принятый на работе, 84% воспринимают с пониманием или спокойно. 12% офисных работников раздражает необходимость соответствовать офисному дресс-коду.

Диана Соловьёва