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В Казани спрос на установку бытовой техники перед Новым годом вырос на 116%

В ноябре перед новогодними праздниками спрос жителей Казани на установку и подключение бытовой техники вырос на 116%. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Авито Услуги».

В Казани спрос на установку бытовой техники перед Новым годом вырос на 116%

В Казани спрос на установку бытовой техники перед Новым годом вырос на 116%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Казани спрос на установку бытовой техники перед Новым годом вырос на 116%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чаще всего казанцы обращались к специалистам для установки кондиционеров и систем вентиляции. Вторую строчку заняли кухонные плиты, варочные панели и духовые шкафы. В топ-3 популярной бытовой техники для установки перед Новым годом также попали стиральные и сушильные машины.

Лидерами по росту спроса в 2024 году стали посудомоечные машины (на 175%). Чаще, чем в 2023 году, жители Казани проявляли интерес к установке стиральных и сушильных машин (на 110%). Спрос на подключение кухонных плит также вырос на 50%. Несмотря на холодное время года, также фиксируется рост интереса на установку кондиционеров и вентиляции (на 23%). Это связано с тем, что казанцы чувствуют необходимость определенного температурного режима.

Диана Соловьёва

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