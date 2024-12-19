В ноябре перед новогодними праздниками спрос жителей Казани на установку и подключение бытовой техники вырос на 116%. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани спрос на установку бытовой техники перед Новым годом вырос на 116%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани спрос на установку бытовой техники перед Новым годом вырос на 116%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чаще всего казанцы обращались к специалистам для установки кондиционеров и систем вентиляции. Вторую строчку заняли кухонные плиты, варочные панели и духовые шкафы. В топ-3 популярной бытовой техники для установки перед Новым годом также попали стиральные и сушильные машины.

Лидерами по росту спроса в 2024 году стали посудомоечные машины (на 175%). Чаще, чем в 2023 году, жители Казани проявляли интерес к установке стиральных и сушильных машин (на 110%). Спрос на подключение кухонных плит также вырос на 50%. Несмотря на холодное время года, также фиксируется рост интереса на установку кондиционеров и вентиляции (на 23%). Это связано с тем, что казанцы чувствуют необходимость определенного температурного режима.

Диана Соловьёва