За два месяца сливочное масло на Дону подорожало на 11,4%

Средняя стоимость сливочного масла в Ростовской области продолжает расти. С середины октября она увеличилась на 11,4% и достигла 1031 руб./кг. — следует из данных Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе, согласно информации все того же отделения органа госстатистики, килограмм сливочного масла стоил в регионе 741 руб. Таким образом, с начала года его медианная цена выросла почти на 30%.

Подорожали и молочные продукты: сметана, творог, молоко, сыр — вырос в цене на 7% до 835 руб./кг. Десяток яиц стал дороже на 13,2% в сравнении с октябрем, и обойдется дончанам, в среднем, в 114 руб.

Дмитрий Ковалевский