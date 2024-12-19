«Ютэйр» перевез на самолетах 5,9 млн человек, увеличив показатель за год на 5,5%

Авиакомпания Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”»), штаб-квартира которой расположена в Сургуте (ХМАО-Югра) за 11 месяцев перевезла 6,5 млн пассажиров, из них — 5,9 млн человек на самолетах, 626,9 тыс. — на вертолетах, сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, на самолетах пассажиропоток вырос на 5,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Более 4,4 млн пассажиров (+2,3%) воспользовались услугами авиакомпании для перелетов внутри страны и 1,4 млн человек (+16,5%) летали за рубеж. «Было перевезено 13,9 тыс. тонн грузов (+6,4%) и 2,8 тыс. тонны почты (+131,8%). Производственный налет составил 147 тыс. часов»,– говорится в сообщении компании.

На вертолетах пассажиропоток вырос на 7,8% по сравнению с 2023 годом. Было перевезено 64,7 тыс. тонн грузов. Производственный налет составил 104,9 тыс. часа.

Напомним, в начале этой недели авиакомпания попала под санкции Евросоюза и была включена в 15-й пакет санкций против России.