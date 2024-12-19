Верховный суд Татарстана на основании вердикта присяжных вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве брата-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд признал виновной жительницу Татарстана в убийстве брата-инвалида

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Верховный суд признал виновной жительницу Татарстана в убийстве брата-инвалида

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что днем 8 Марта подсудимая в доме в селе Корноухово Кайбицкого района задушила своего родного брата. Мужчина с детства являлся инвалидом I группы. Сообщается, что он был недееспособным и находился в беспомощном состоянии.

Верховный суд Татарстана приговорил местную жительницу к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Решение не вступило в законную силу.

Диана Соловьёва