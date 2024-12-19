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С 2015 года в Татарстане обновили и построили 459 парков и скверов

В Татарстане с 2015 обновили и построили 459 парков и скверов. Об этом сообщил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

С 2015 года в Татарстане обновили и построили 459 парков и скверов

С 2015 года в Татарстане обновили и построили 459 парков и скверов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

С 2015 года в Татарстане обновили и построили 459 парков и скверов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Рустам Минниханов отметил, что с 2015 года также были благоустроены 5174 дворовые территории. Так, в прошлом году по программе «Наш дом» были обновлены 835 дворов, а еще 64 общественных пространства получили новое оформление.

Влас Северин

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