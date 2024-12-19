В Татарстане с 2015 обновили и построили 459 парков и скверов. Об этом сообщил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на XIX съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2015 года в Татарстане обновили и построили 459 парков и скверов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани С 2015 года в Татарстане обновили и построили 459 парков и скверов

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Рустам Минниханов отметил, что с 2015 года также были благоустроены 5174 дворовые территории. Так, в прошлом году по программе «Наш дом» были обновлены 835 дворов, а еще 64 общественных пространства получили новое оформление.

Влас Северин