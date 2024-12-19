Анатолий Антонов назначен советником президента — председателя правления ВТБ

Советником президента — председателя правления Банка ВТБ назначен Анатолий Антонов, который в октябре завершил командировку в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в США.

На новом посту Анатолий Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координации участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС. Его многолетний дипломатический опыт будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России.

Анатолий Антонов родился в Омске. По окончании факультета МЭО МГИМО в 1978 году поступил на дипломатическую службу. В 2004–2011 годах возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России. С 2011 года как заместитель министра обороны Российской Федерации отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством. В 2016 году назначен заместителем министра иностранных дел России. В 2017 году указом Президента России назначен чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне (по совместительству). Имеет высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Доктор политических наук, кандидат экономических наук. Владеет английским и бирманским языками.