Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Аудит, консалтинг, право» и «Страхование»

«Ъ-СПб» публикует ежегодный рейтинг самых успешных руководителей в основных сферах экономики Петербурга и Ленобласти. Их имена выбирали коллеги по отрасли и их же конкуренты. Участники опроса определили тройку самых успешных, по их мнению, руководителей своей отрасли.

Победителем номинации «Аудит, консалтинг, право» признали директора Института проблем предпринимательства Владимира Романовского. Второе место занял учредитель ООО «Некстонс Северо-Запад», управляющий партнер петербургского офиса Nextons (ранее — Dentons) Виктор Наумов, а третье — управляющий партнер «Дювернуа Лигал» Егор Носков.

Лидером в номинации «Страхование» стал генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов. На второй строчке расположились директор Санкт-Петербургского филиала группы «АльфаСтрахование» Виталий Батов и директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге Александр Крючков. Третью позицию занял директор Северо-Западного регионального центра САО «РЕСО-Гарантия» Константин Кудрявцев.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».