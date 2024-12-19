Глава Сочи: непогода не повлияет на проведение зимнего курортного сезона

Курортная инфраструктура Сочи не пострадала от непогоды, обрушившейся на город в ночь на 18 декабря. Как сообщает пресс-служба мэрии, на курорте продолжают ликвидировать последствия стихии. Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что сложившаяся ситуация не повлияет на проведение зимнего курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

По поручению мэра Андрея Прошунина в администрациях трех районов курорта созданы мониторинговые группы для взаимодействия с жителями, имущество которых пострадало от ливней и селей. Звонки принимают на горячей линии: 8 (862) 266-06-03.

По дороге в Абазинку дорожники уже убрали около 5 тыс. кубометров грязекаменной массы. Это, как заявляют власти, примерно половина от всего объема оползня. Грунт продолжает движение. В работах задействовано 10 рабочих и 11 единиц спецтехники.

Андрей Прошунин сообщил, что основной удар стихии пришелся на отдаленные села. По словам мэра, за сутки был проведен большой объем работ, восстановлено большинство маршрутов общественного транспорта. В местах, где еще ведутся работы, запущены альтернативные схемы движения. Сейчас убирают штормовой мусор на береговой полосе, чтобы оперативно открыть зимние пляжи.

За ночь энергетики устранили все крупные технологические нарушения, вызванные сложными метеоусловиями. Работы продолжаются на сетях в Медовеевке, где повалило около 100 деревьев. Специалисты также расчистили открытые и закрытые участки ливневой системы водоотведения в селе Бестужевском, ливневые каналы, убрали селевые массы на дорогах, восстановили проезд в Илларионовку и Медовеевку. Также восстановлено транспортное сообщение с селами.

В горном кластере ночью дороги расчищали 74 единицы техники и 126 рабочих. За ночь муниципальные, краевые и федеральные подрядчики использовали около 75 тонн противогололедных материалов.

Татьяна Ручкина