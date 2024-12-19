В Казани закрыли два кафе после случаев заражения кишечной инфекцией

В Московском районе Казани сотрудники ГУФССП России по Татарстану закрыли два заведения общественного питания после регистрации случаев острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы закрыли шаурмичную на ул. Декабристов и сетевое кафе на пр. Ибрагимова. Ранее Роспотребнадзор Татарстана выявил в заведениях ряд нарушений:

в шаурмичной не было раковины для мытья рук в зоне приготовления пищи и нерегулярно проводилась влажная уборка;

в кафе на фудкорте нарушали правила обращения с отходами, а рабочая посуда была загрязнена.

Московский районный суд Казани признал предпринимателей виновными в административном правонарушении и приостановил деятельность заведений для устранения всех нарушений. Шаурмичная не будет работать 30 дней, а кафе — 14.

Судебные приставы предупредили владельцев об ответственности в случае продолжения работы и опечатали входы.

Ранее стало известно, что управление Роспотребнадзора по республике приостановило деятельность кафе GAGAWA на пр. Ибрагимова, 56, и кафе «Шаурма №1 на углях» на ул. Декабристов, 8.

Диана Соловьёва