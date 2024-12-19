В Чувашии обеспечат жильем более 400 детей-сирот до конца года

В Чувашской Республике планируется предоставить жилье 415-430 детям-сиротам до конца 2024 года, сообщил глава региона Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На сегодняшний день в республике 1236 детей-сирот имеют право на получение жилья, и в ближайшие годы еще 540 несовершеннолетних получат это право. В 2023 году жильем было обеспечено 314 детей-сирот.

По словам главы Чувашии, власти региона разработали программу, которая позволит полностью ликвидировать очередь в течение 3-4 лет. Вместо предоставления только готового жилья также внедрена система жилищных сертификатов, которой пользуется треть очередников.

В ноябре стало известно, что в 2025–2027 годах на обеспечение жильем детей-сирот в Чувашской Республике выделят 3,7 млрд руб.

Анар Зейналов