Гимпелевич и Шилов вошли в состав общественной палаты Тюменской области

Директор АНО «Тюменская область сегодня» Илона Гимпелевич и заведующий кафедрой истории Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета Сергей Шилов утверждены в состав общественной палаты Тюменской области. Соответствующее решение единогласно поддержали все 43 депутата Тюменской облдумы, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Илона Гимпелевич и Сергей Шилов сменили руководителя регионального клуба «МыВместе» Анастасию Баканову и экс-директора АНО «Тюменская область сегодня» Сергея Шестакова, которые досрочно покинули состав общественной палаты.

В состав общественной палаты региона входят 102 человека: 34 утверждают депутаты Тюменской облдумы, 34 — губернатор, 34 — вновь утвержденные члены общественной палаты. Состав общественной палаты IV созыва сроком на три года утвердили в феврале 2023 года.

Василий Алексеев