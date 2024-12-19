За сутки ВСУ обстреляли восемь белгородских муниципалитетов; есть раненый

За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 34 беспилотников. Пострадал один мирный житель. Повреждено десять автомобилей и три частных дома. Наибольший ущерб — в Шебекинском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе с помощью четырех боеприпасов и трех БПЛА обстреляли поселок Октябрьский, села Ближнее и Варваровка. Без последствий.

В Валуйском округе под удар ВСУ попали села Борки, Кукуевка, Пристень, Сухарево, а также хутора Бабка, Кургашки и Нижние Мельницы. Их обстреляли с помощью девяти БПЛА. Поврежден автомобиль.

В Волоконовском районе с помощью трех беспилотников атаковали поселки Волоконовка, Пятницкое и село Новое. Повреждены кровля одного из корпусов сельхозпредприятия и инфраструктурный объект связи.

В Грайворонском округе с помощью двух боеприпасов обстреляли села Безымено, Дроновка и Почаево. Также в муниципалитете сбросили три взрывных устройства с дрона. Без пострадавших и разрушений.

Над Красногвардейским районом сбили восемь БПЛА. Последствий нет.

В Краснояружском районе с помощью двух FPV-дронов атаковали село Вязовое. Повреждены два автомобиля.

Над Прохоровским районом сбили два беспилотника. Без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском округе с помощью 13 боеприпасов и шести БПЛА атаковали села Муром, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, а также хутора Марьино и Мухин. В селе Муром в результате удара беспилотника ранен мирный житель. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Повреждено три частных дома, две надворные постройки и семь автомобилей.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 64 боеприпасов и 18 беспилотников. Никто не пострадал. Поврежден легковой автомобиль.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева