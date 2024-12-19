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Продавцу на Урале назначили условный срок за кражу украшений на 6,7 млн рублей

В Невьянске (Свердловская область) городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года продавца, похитившего из ювелирного магазина украшения на сумму свыше 6,7 млн руб., сообщили в Свердловском областном суде.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продавец признана виновной по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, совершенные с использованием служебного положения). Несмотря на это, подсудимая не признала свою вину.

Суд установил, что продавец ювелирного магазина «Золотой Ларец», работая в магазине, прятала украшения с витрины в одежде и выносила их из торгового зала. Преступления продолжались почти два года благодаря отсутствию досмотра сотрудников и ревизий.

Во время испытательного срока она обязана выплатить предпринимателю, собственнику магазина сумму причиненного ущерба. Приговор в силу не вступил.

Напомним, суд в Тюмени рассмотрит уголовное дело о хищении ювелирных изделий из ломбардов на 7 млн руб. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) в отношении ОПГ, созданной жителем Екатеринбурга.

Ирина Пичурина

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