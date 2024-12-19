В селе Новошешминск приостановлена работа кафе «Оазис» после выявления случая кишечной инфекции у посетителя. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд закрыл кафе в Новошешминске на 25 суток из-за антисанитарии

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан Суд закрыл кафе в Новошешминске на 25 суток из-за антисанитарии

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Татарстан

Во время санитарно-эпидемиологического расследования в кафе были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Производственные цеха не были оборудованы, а также отсутствовало необходимое оборудование для раздельной обработки мяса, рыбы и овощей. Владелец заведения использовал одну двухгнездную моечную ванну как для мытья кухонной и столовой посуды, так и для обработки сырого продовольственного сырья.

Кроме того, проверка выявила некачественно проведенную влажную уборку помещений, следы жира на оборудовании и остатки пищи. В горячем цехе не обеспечена защита от грызунов, а производственный контроль не проводился.

Чистопольский территориальный отдел Роспотребнадзора составил протокол о временном запрете деятельности. Кафе было опечатано. Материалы дела были переданы в Новошешминский районный суд для рассмотрения, который принял решение о приостановке работы кафе на 25 суток.

Ранее в Казани из-за антисанитарии на 30 суток закрыли ресторан «Дали».

Анар Зейналов