Число договоров КРТ в Краснодаре удвоилось в 2024 году

Число заключенных договоров комплексного развития территорий (КРТ) в Краснодаре в 2024 году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. На декабрь в краевой столице подписано восемь соглашений, сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодара Василия Литвинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил Василий Литвинов, из восьми заключенных договоров половина были подписаны в прошлом году, еще четыре — в текущем. КРТ охватывает территорию площадью около 470 га, где уже построили около 3 млн кв. м жилья для 130 тыс. человек.

В рамках КРТ в Краснодаре планируют построить 12 школ, 36 детских садов, 14 объектов допобразования, три библиотеки, три физкультурно-оздоровительных комплекса, коворкинг и другие объекты. Часть из них будет безвозмездно передана городу.

Нурий Бзасежев