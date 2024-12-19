Светлана Камбулова объяснила, почему в Таганроге не звучала тревога во время воздушной атаки

Сигнал «Воздушная тревога» включается, если есть реальная угроза для гражданского населения, написала в своем Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

По ее словам, этой ночью во время воздушной атаки со стороны Украины угрозы для жизни жителей Таганрога не было, Таким образом она ответила местным жителям, которые в соцсетях задавались вопросом - почему не работала городская система оповещения об опасности?

Напомним, сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. Над регионом было уничтожено более 30 БПЛА и три ракеты.

Беспилотники были сбиты над Таганрогом, Батайском, Ростовом, Шахтами, Каменск-Шахтинским, Миллерово и Новошахтинском.

Сергей Иванов