Челябинский госуниверситет и АЗ «Урал» договорились о создании киберполигона

В Челябинской области запланировано создание платформы для обеспечения информационной безопасности «Киберполигон». Соответствующее соглашение подписали Челябинский государственный университет и АО «Автомобильный завод “Урал”» на заседании регионального совета челябинского отделения «Союзмаш России», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Киберполигон — это программно-аппаратная тренировочная платформа, с помощью которой специалисты по информационной безопасности проходят обучение и проверяют навыки по обнаружению, анализу и устранению последствий компьютерных атак. Платформа создается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслара для укрепления компьютерной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, ЧелГУ подписал соглашение о намерениях с ПК «Челябинский тракторный завод» о создании научно-производственных объединений для подготовки и развития кадрового резерва, а также совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по реверсному инжинирингу, математическому моделированию, применению новых материалов и технологий.