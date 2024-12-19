На выплаты медработникам в Башкирии направят еще около 59 млн рублей

Башкирия в этом году дополнительно получит из федерального бюджета 58,8 млн руб. на единовременные компенсационные выплаты медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек. Речь идет о врачах, фельдшерах, акушерках и медицинских сестрах фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Распоряжение о дополнительном распределении 230 млн руб. 13 регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Башкирии выделен наиболее крупный транш. На втором месте по размеру финансирования Вологодская область, которая получит 50 млн руб., на третьем — Пермский край (25,1 млн руб.). Самые скромные суммы выделят Карачаево-Черкесской Республике (1,4 млн руб.), Еврейской автономной и Костромской областям (по 5,5 млн руб.).

Компенсационные выплаты предоставляются медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», запущенных более 10 лет назад, сообщает пресс-служба правительства РФ. За это время 65 тыс. работников здравоохранения получили единовременную компенсационную выплату. Программы продлены до 2030 года.

Медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать в нем не менее пяти лет. Врачи могут получить по 1 млн руб., фельдшеры, акушерки и медсестры — по 500 тыс. руб.

Майя Иванова