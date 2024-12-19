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Продлено конкурсное производство в Агентстве инвестразвиия Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурного производства в отношении регионального АНО «Агентство инвестиционного развития» до 18 июня 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Решение о продлении процедуры принято на заседании 18 декабря. Конкурсный управляющий Алексей Пивоваров предоставил отчет о результатах своей работы, конкурсные мероприятия не завершены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», агентство суд признал банкротом в сентябре 2022 года. Единственным кредитором является УФНС России по Челябинской области, которому организация задолжала 411,6 млн руб.

Алексей Пивоваров просил суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам НКО правительство Челябинской области, министерство экономического развития региона, бывшего губернатора Бориса Дубровского, его экс-заместителя Руслана Гаттарова, экс-министра экономического развития области Сергея Смольникова, бывших директоров агентства Анатолия Лобко, экс-членов наблюдательного совета организации Евгения Тефтелева, Николая Дейнеко, Олега Дубровина, Федора Дегтярева и Александра Гончарова. В июне текущего года суд отказал в удовлетворении заявления, в ноябре апелляционная инстанцию подтвердила это решение.

Виталина Ярховска

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