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В Казани за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

В среду, 18 декабря, в Казани произошло 252 ДТП, два из которых — с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

По данным ведомства, одно ДТП произошло при выезде с прилегающей территории, второе — в результате наезда на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали семь нетрезвых водителей. Еще трое автомобилистов управляли транспортными средствами без водительских прав. В отдел полиции были доставлены пять человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Анар Зейналов

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