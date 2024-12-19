Под Златоустом в ДТП погибла пассажирка

На территории Златоустовского городского округа в аварии с большегрузами погибла пассажирка, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 19 декабря 45-летний водитель двигался по трассе «Москва — Челябинск». Во время снегопада при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузами DAF и MAN. В результате ДТП 21-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, водитель получил травмы.

Виталина Ярховска