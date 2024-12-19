На Кубани заявили о полной готовности к ликвидации разлива мазута

Краснодарский край обладает всеми необходимыми ресурсами для устранения последствий разлива нефтепродуктов, вызванного крушением танкеров в районе Керченского пролива. Об этом сообщил в эфире «РБК» врио начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Потахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава Темрюкского района Федор Бабенков / Telegram Фото: глава Темрюкского района Федор Бабенков / Telegram

Господин Потахов отметил, что материальных средств и резервов на Кубани достаточно для решения задач по очистке побережья и ликвидации последствий разлива. Он подчеркнул, что вопросы возмещения ущерба будут решаться в рамках законодательства, однако на данном этапе необходимо оперативно действовать для защиты экосистемы региона.

Для повышения эффективности работ планируют улучшить организацию очистки территории. Волонтерам, задействованным в уборке, предоставят защитное снаряжение. Морспасслужба подготовила три плавсредства для разведки акватории и установки боновых заграждений при обнаружении масляных пятен.

Сейчас спасатели и волонтеры собрали около 100 тонн нефтепродуктов и очистили порядка 10 км береговой линии.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Оба судна перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии один из моряков погиб, остальные члены экипажа были эвакуированы. Ликвидация последствий продолжается.

Следственный комитет России предъявил обвинение капитанам танкеров. Против моряков возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Нурий Бзасежев