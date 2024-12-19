Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над МБА-МАИ со счетом 84:65 в рамках регулярного чемпионата. Игра прошла в «Баскет-Холле», сообщает пресс-служба команды.

«Локомотив-Кубань» установил контроль над игрой с первых минут матча. Команда добилась двузначного преимущества к концу первой четверти. Во второй половине игры спортсмены укрепили оборону.

В заключительной четверти Патрик Миллер завершил матч с результативным данком и несколькими штрафными. Финальный результат — 84:65 в пользу «Локомотива-Кубань».

Следующий матч краснодарцы проведут 22 декабря против московского ЦСКА.

Нурий Бзасежев