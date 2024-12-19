Над Ростовской областью уничтожено семь беспилотников

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Ростовскую область. Уничтожены шесть беспилотников в Таганроге, еще один — над Батайском, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Незадолго до этого жители региона слышали хлопки.

Это уже вторая атака на Ростовскую область за сутки. Минувшим вечером «Ъ-Ростов» писал о том, что донские ПВО отразили атаку 10 ракет. Повреждения получили жилые дома.

Дмитрий Ковалевский