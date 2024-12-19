Собственный офис от 3,1 млн в премиальном деловом центре «SENATOR» от ГК «Развитие»!
Согласно данным аналитиков, на рынке офисных площадей премиального сегмента образовался дефицит. По итогам трех кварталов текущего года суммарный объем ввода деловых центров класса «А» в России составил 308 тыс. кв. м, что на 44% больше результатов всего 2023 года. При этом 90% площадей было реализовано еще на стадии строительства. Компании, желающие арендовать офис, вынуждены находиться в режиме ожидания, пока освободится одно из готовых помещений или введут в эксплуатацию новые бизнес-центры (БЦ). Как считают аналитики, спрос будет смещаться в новые деловые районы и локальные центры, в том числе в регионах.
Фото: пресс-служба
По мнению экспертов, наиболее выгодным для предпринимателей является покупка офиса еще на этапе строительства как под размещение собственного бизнеса, так и в качестве инвестиции с последующей сдачей офиса в аренду. А перспективы бизнеса диктует удачная локация БЦ в престижном районе, удобная для посетителей и сотрудников.
В этом смысле одним из наиболее перспективных в воронежском премиальном сегменте является БЦ «SENATOR». Новый деловой центр от ГК «Развитие» состоит из трёх корпусов и находится в центре сплетения транспортных артерий: ул. 20-летия Октября и Петровской набережной.
Панорамные окна откроют красивый вид на Воронежское водохранилище и обеспечат оптимальный уровень инсоляции, а специальное покрытие стекол позволит сохранить температурный баланс.
На первых этажах делового центра будут расположены кафе, рестораны, банковские сервисы с доступом в торговую галерею с улицы.
Внутри зданий предусмотрены оборудованные пространства для презентаций и видеоконференций, дизайнерские лобби для гостей и резидентов, разноформатная линейка адаптивных офисных блоков от 17 кв. м. до представительских видовых этажей, а также торговые помещения и классический стрит-ритейл.
Подземный паркинг для резидентов будет оснащен зарядными устройствами для электромобилей, предусмотрена и наземная гостевая парковка.
Парк площадью 5000 кв. м. станет главным местом для отдыха и общения.
До конца января 2025 года ГК «Развитие» предлагает выгодные условия покупки офиса в деловом центре «SENATOR» в рассрочку без удорожания.
- Свой офис обойдется от 3,1 млн руб.
- Первый взнос от 1 млн. руб.
- Рассрочка на 12 месяцев без процентов.
При покупке за счет собственных средств скидка на коммерческую недвижимость составит 5%.
С подробностями можно ознакомиться на сайте или в офисе продаж: +7 (473) 260-22-00
Срок действия предложения до 31.01.2025 г. Предложение не является публичной офертой и ограниченно количеством коммерческих помещений. Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом 1 миллион рублей остальная сумма равными платежами ежеквартально на срок до 1 года. Рассрочку предоставляет продавец ООО «КК «Евро Рента» (ИНН 3666204203, ОГРН 1153668070621) БЦ Сенатор на пересечении ул. 20 лет октября и петровской набережной. Подробности на сайте rzv.ru
ИП Хатнянский А. А., ИНН 361200179762
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