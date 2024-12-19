Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку в двух частных дошкольных образовательных учреждениях и установила, что руководство двух детских садов получало субсидии из бюджета за завышенные данные о количестве воспитанников садика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководители двух садиков в Казани получали субсидии из-за неверных данных

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Руководители двух садиков в Казани получали субсидии из-за неверных данных

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что руководство учреждений предоставляло Министерству образования и науки Республики Татарстан завышенные данные о количестве воспитанников. На основе этих данных детские сады незаконно получали субсидии из бюджета на оплату труда сотрудников, покупку учебников и игрушек.

В результате возбуждено 2 уголовных дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — совершение мошенничества при получении субсидий путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.

Влас Северин