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В Казани отремонтируют теплосети за 22,7 млн рублей

В Казани планируется капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей и запорной арматуры в нескольких районах города. Стоимость работ составит 22,7 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

В Казани отремонтируют теплосети за 22,7 млн рублей

В Казани отремонтируют теплосети за 22,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани отремонтируют теплосети за 22,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей на улицах Воровского и Декабристов. Кроме того, планируется замена запорной арматуры на улицах Фучика и Технической. После завершения основных работ исполнитель займется восстановлением поврежденных участков дороги, тротуаров и элементов благоустройства.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Работы планируется провести с 8 мая по 26 сентября 2025 года.

Анар Зейналов

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