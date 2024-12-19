В Казани планируется капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей и запорной арматуры в нескольких районах города. Стоимость работ составит 22,7 млн руб. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани отремонтируют теплосети за 22,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани отремонтируют теплосети за 22,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей на улицах Воровского и Декабристов. Кроме того, планируется замена запорной арматуры на улицах Фучика и Технической. После завершения основных работ исполнитель займется восстановлением поврежденных участков дороги, тротуаров и элементов благоустройства.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Работы планируется провести с 8 мая по 26 сентября 2025 года.

Анар Зейналов