Минприроды взыскало с Апшеронского ПДК 55 млн рублей за незаконные вырубки леса

Минприроды Кубани взыскало с АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс “Апшеронский”» (ПДК) 55 млн руб. за незаконные вырубки леса. Информация об этом размещена в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Соответствующее решение по иску ведомства вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

ПДК имел 49-летний договор аренды лесного участка для заготовки древесины, который предусматривал ряд ограничений и обязательств. Одно из них — осуществлять мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с режимом заказника, а также по охране лесов от незаконных рубок леса и их своевременному выявлению.

Однако минприроды края провело проверки и установило семь случаев незаконных рубок леса, совершенных в границах арендованных участков в период с 2020 по 2022 годы. Общий объем незаконно вырубленного леса составил 346 куб. м. В результате лесному фонду причинен ущерб на общую сумму 54,9 млн руб.

Как следует из материалов дела, под незаконные рубки попали дубы, грабы, клены, ясени, буки, пихты кавказские, липы в Пшишском лесничестве. При этом обществом не осуществлены мероприятия по охране лесов от незаконных рубок и их своевременному выявлению. ПДК доводы истца не опроверг и был признан виновным в причинении вреда.

Михаил Волкодав