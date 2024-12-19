С начала спецоперации на Украине Белгородская и Курская область регулярно подвергаются атакам ВСУ. В 2024 году обстрелы происходят почти ежедневно. Главы регионов неоднократно сообщали о заходах ДРГ. А с 6 августа бои с ВСУ ведутся уже на приграничной территории Курской области, украинскими войсками занята часть населенных пунктов региона. О том, как живут облцентры в условиях постоянных атак со стороны Украины,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография После массированного обстрела Белгорода власти региона приняли решение о дополнительных мерах безопасности Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский С начала этого года на улицах крупных населенных пунктов устанавливают модульные железобетонные конструкции, укрепляют остановки общественного транспорта бетонными блоками и мешками с песком. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По данным на 11 ноября, на монтаж и оборудование укрытий с начала СВО в Белгородской области направили уже 500 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонное укрытие возле остановки общественного транспорта в Белгороде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Металлическая решетка забора с надписью «Аптечка там» перед зданием машиностроительного техникума Белгорода Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский После начала спецоперации в Белгороде и других городах Черноземья начали оборудовать подвалы многоквартирных домов и социальных учреждений под укрытия, а также приводить в порядок специальные сооружения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонное укрытие возле парка на улице Белгорода Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Также были созданы интерактивные карты укрытий Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Здание гостиницы «Белгород» на Соборной площади — именно по площади пришелся один из ударов во время массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого погибли 25 человек Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Угол жилого дома в Белгороде с надписью «Укрытие» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фонтан «Мальчик с гусями» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонные блоки, закрывающие офис «Альфа-банка» на улице Попова в Белгороде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонное укрытие для защиты от обстрелов и налетов БПЛА на Красной площади в Курске Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В июне курские власти рассказали, что укрытия появились в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи приграничного Глушковского района. После вторжения ВСУ в августе такая работа началась и в Курске Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сотрудники Росгвардии на улице Ленина в Курске Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Прохожие на улице Ленина в Курске. На заднем плане — Знаменский кафедральный собор Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вход с улицы Радищева на малую сцену Курского государственного театра кукол. Окна заложены мешками с песком для защиты от БПЛА Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дверь в костюмерную с табличкой «Аптечка здесь» в Курской государственной филармонии Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Трамвай на улице Курска Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воскресенско-Ильинская церковь отражается в остеклении здания Экспобанка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 21 После массированного обстрела Белгорода власти региона приняли решение о дополнительных мерах безопасности Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский С начала этого года на улицах крупных населенных пунктов устанавливают модульные железобетонные конструкции, укрепляют остановки общественного транспорта бетонными блоками и мешками с песком. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По данным на 11 ноября, на монтаж и оборудование укрытий с начала СВО в Белгородской области направили уже 500 млн руб. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонное укрытие возле остановки общественного транспорта в Белгороде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Металлическая решетка забора с надписью «Аптечка там» перед зданием машиностроительного техникума Белгорода Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский После начала спецоперации в Белгороде и других городах Черноземья начали оборудовать подвалы многоквартирных домов и социальных учреждений под укрытия, а также приводить в порядок специальные сооружения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонное укрытие возле парка на улице Белгорода Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Также были созданы интерактивные карты укрытий Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Здание гостиницы «Белгород» на Соборной площади — именно по площади пришелся один из ударов во время массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого погибли 25 человек Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Угол жилого дома в Белгороде с надписью «Укрытие» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фонтан «Мальчик с гусями» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонные блоки, закрывающие офис «Альфа-банка» на улице Попова в Белгороде Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Бетонное укрытие для защиты от обстрелов и налетов БПЛА на Красной площади в Курске Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В июне курские власти рассказали, что укрытия появились в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи приграничного Глушковского района. После вторжения ВСУ в августе такая работа началась и в Курске Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Сотрудники Росгвардии на улице Ленина в Курске Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Прохожие на улице Ленина в Курске. На заднем плане — Знаменский кафедральный собор Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вход с улицы Радищева на малую сцену Курского государственного театра кукол. Окна заложены мешками с песком для защиты от БПЛА Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дверь в костюмерную с табличкой «Аптечка здесь» в Курской государственной филармонии Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Трамвай на улице Курска Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воскресенско-Ильинская церковь отражается в остеклении здания Экспобанка Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский