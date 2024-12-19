На рубеже
Как живут Белгород и Курск в условиях обстрелов
С начала спецоперации на Украине Белгородская и Курская область регулярно подвергаются атакам ВСУ. В 2024 году обстрелы происходят почти ежедневно. Главы регионов неоднократно сообщали о заходах ДРГ. А с 6 августа бои с ВСУ ведутся уже на приграничной территории Курской области, украинскими войсками занята часть населенных пунктов региона. О том, как живут облцентры в условиях постоянных атак со стороны Украины,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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