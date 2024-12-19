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На рубеже

Как живут Белгород и Курск в условиях обстрелов

С начала спецоперации на Украине Белгородская и Курская область регулярно подвергаются атакам ВСУ. В 2024 году обстрелы происходят почти ежедневно. Главы регионов неоднократно сообщали о заходах ДРГ. А с 6 августа бои с ВСУ ведутся уже на приграничной территории Курской области, украинскими войсками занята часть населенных пунктов региона. О том, как живут облцентры в условиях постоянных атак со стороны Украины,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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После массированного обстрела Белгорода власти региона приняли решение о дополнительных мерах безопасности

После массированного обстрела Белгорода власти региона приняли решение о дополнительных мерах безопасности

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С начала этого года на улицах крупных населенных пунктов устанавливают модульные железобетонные конструкции, укрепляют остановки общественного транспорта бетонными блоками и мешками с песком.

С начала этого года на улицах крупных населенных пунктов устанавливают модульные железобетонные конструкции, укрепляют остановки общественного транспорта бетонными блоками и мешками с песком.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По данным на 11 ноября, на монтаж и оборудование укрытий с начала СВО в Белгородской области направили уже 500 млн руб.

По данным на 11 ноября, на монтаж и оборудование укрытий с начала СВО в Белгородской области направили уже 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонное укрытие возле остановки общественного транспорта в Белгороде

Бетонное укрытие возле остановки общественного транспорта в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Металлическая решетка забора с надписью «Аптечка там» перед зданием машиностроительного техникума Белгорода

Металлическая решетка забора с надписью «Аптечка там» перед зданием машиностроительного техникума Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

После начала спецоперации в Белгороде и других городах Черноземья начали оборудовать подвалы многоквартирных домов и социальных учреждений под укрытия, а также приводить в порядок специальные сооружения

После начала спецоперации в Белгороде и других городах Черноземья начали оборудовать подвалы многоквартирных домов и социальных учреждений под укрытия, а также приводить в порядок специальные сооружения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонное укрытие возле парка на улице Белгорода

Бетонное укрытие возле парка на улице Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Также были созданы интерактивные карты укрытий

Также были созданы интерактивные карты укрытий

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здание гостиницы «Белгород» на Соборной площади — именно по площади пришелся один из ударов во время массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого погибли 25 человек

Здание гостиницы «Белгород» на Соборной площади — именно по площади пришелся один из ударов во время массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого погибли 25 человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Угол жилого дома в Белгороде с надписью «Укрытие»

Угол жилого дома в Белгороде с надписью «Укрытие»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фонтан «Мальчик с гусями» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде

Фонтан «Мальчик с гусями» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонные блоки, закрывающие офис «Альфа-банка» на улице Попова в Белгороде

Бетонные блоки, закрывающие офис «Альфа-банка» на улице Попова в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонное укрытие для защиты от обстрелов и налетов БПЛА на Красной площади в Курске

Бетонное укрытие для защиты от обстрелов и налетов БПЛА на Красной площади в Курске

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В июне курские власти рассказали, что укрытия появились в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи приграничного Глушковского района. После вторжения ВСУ в августе такая работа началась и в Курске

В июне курские власти рассказали, что укрытия появились в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи приграничного Глушковского района. После вторжения ВСУ в августе такая работа началась и в Курске

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сотрудники Росгвардии на улице Ленина в Курске

Сотрудники Росгвардии на улице Ленина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Прохожие на улице Ленина в Курске. На заднем плане — Знаменский кафедральный собор

Прохожие на улице Ленина в Курске. На заднем плане — Знаменский кафедральный собор

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вход с улицы Радищева на малую сцену Курского государственного театра кукол. Окна заложены мешками с песком для защиты от БПЛА

Вход с улицы Радищева на малую сцену Курского государственного театра кукол. Окна заложены мешками с песком для защиты от БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дверь в костюмерную с табличкой «Аптечка здесь» в Курской государственной филармонии

Дверь в костюмерную с табличкой «Аптечка здесь» в Курской государственной филармонии

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Трамвай на улице Курска

Трамвай на улице Курска

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воскресенско-Ильинская церковь отражается в остеклении здания Экспобанка

Воскресенско-Ильинская церковь отражается в остеклении здания Экспобанка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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После массированного обстрела Белгорода власти региона приняли решение о дополнительных мерах безопасности

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

С начала этого года на улицах крупных населенных пунктов устанавливают модульные железобетонные конструкции, укрепляют остановки общественного транспорта бетонными блоками и мешками с песком.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По данным на 11 ноября, на монтаж и оборудование укрытий с начала СВО в Белгородской области направили уже 500 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонное укрытие возле остановки общественного транспорта в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Металлическая решетка забора с надписью «Аптечка там» перед зданием машиностроительного техникума Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

После начала спецоперации в Белгороде и других городах Черноземья начали оборудовать подвалы многоквартирных домов и социальных учреждений под укрытия, а также приводить в порядок специальные сооружения

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонное укрытие возле парка на улице Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Также были созданы интерактивные карты укрытий

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Здание гостиницы «Белгород» на Соборной площади — именно по площади пришелся один из ударов во время массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которого погибли 25 человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Угол жилого дома в Белгороде с надписью «Укрытие»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фонтан «Мальчик с гусями» на Свято-Троицком бульваре в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонные блоки, закрывающие офис «Альфа-банка» на улице Попова в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Бетонное укрытие для защиты от обстрелов и налетов БПЛА на Красной площади в Курске

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В июне курские власти рассказали, что укрытия появились в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи приграничного Глушковского района. После вторжения ВСУ в августе такая работа началась и в Курске

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Сотрудники Росгвардии на улице Ленина в Курске

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Прохожие на улице Ленина в Курске. На заднем плане — Знаменский кафедральный собор

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вход с улицы Радищева на малую сцену Курского государственного театра кукол. Окна заложены мешками с песком для защиты от БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Дверь в костюмерную с табличкой «Аптечка здесь» в Курской государственной филармонии

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Трамвай на улице Курска

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воскресенско-Ильинская церковь отражается в остеклении здания Экспобанка

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лента

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