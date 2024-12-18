На трассе в Сочи восстановили движение после оползней

Участок федеральной трассы на сочинском обходе открыли для движения автомобилей. Ранее на восьми участках дороги выявили повреждения, вызванные оползнями, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ночь на 18 декабря в Сочи выпало большое количество осадков, что привело к 13 оползням в Хостинском и Адлерском районах. В селе Семеновка на 12,8 км зафиксировали провал проезжей части, сообщение с населенным пунктом было полностью прервано. В Богушовке движение ограничили из-за схода селевых масс. Как сообщал глава курорта, на пути в Калиновое Озеро также зафиксировали сель.

Кроме того, после сильных дождей в Сочи произошло затопление жилищ, дворов и части федеральной трассы. На место происшествия была направлена насосная техника.

Аварийные службы продолжают расчистку пострадавших дорог. На сложных участках планируется введение режима ЧС.

Нурий Бзасежев