На трассе в Сочи восстановили движение после оползней
Участок федеральной трассы на сочинском обходе открыли для движения автомобилей. Ранее на восьми участках дороги выявили повреждения, вызванные оползнями, сообщает оперштаб региона.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В ночь на 18 декабря в Сочи выпало большое количество осадков, что привело к 13 оползням в Хостинском и Адлерском районах. В селе Семеновка на 12,8 км зафиксировали провал проезжей части, сообщение с населенным пунктом было полностью прервано. В Богушовке движение ограничили из-за схода селевых масс. Как сообщал глава курорта, на пути в Калиновое Озеро также зафиксировали сель.
Кроме того, после сильных дождей в Сочи произошло затопление жилищ, дворов и части федеральной трассы. На место происшествия была направлена насосная техника.
Аварийные службы продолжают расчистку пострадавших дорог. На сложных участках планируется введение режима ЧС.