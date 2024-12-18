Глава СК поручил возбудить дело из-за сбившего ребенка грузовика в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварии, в которой пострадал семилетний ребенок. По данным информационного центра ведомства, за рулем сбившего ребенка грузовика находился иностранный гражданин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авария произошла 15 декабря на ул. Сулимова. Гражданин Таджикистана управлял грузовым автомобилем и не остановился на запрещающий сигнал светофора, из-за чего сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. И. о. главы СУ СК по Свердловской области Константину Мирошниченко поручено возбудить уголовное дело и предоставить доклад о первоначальных установленных данных, а затем о результатах его расследования.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку коммунальной аварии в Екатеринбурге, в которой пострадали восьмилетняя девочка и ее 18-летний брат. Инцидент произошел на пересечении улиц Шефская — Красных Командиров, чтобы отремонтировать участок пришлось понизить температуру воды у 16 тыс. жителей района.

Анна Капустина