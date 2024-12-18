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Между Сочи и Нальчиком запустят авиарейсы по зимнему расписанию

С начала января 2025 года российская авиакомпания «Азимут» откроет прямые рейсы из Сочи в Нальчик по зимнему расписанию. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города-курорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

С 4 января по 18 февраля из Сочи в Нальчик будет выполняться один рейс в неделю по субботам. С 19 февраля добавится еще один рейс по средам. Среднее время в пути составит 1 час 10 минут.

По субботам вылет из Сочи назначен на 6:10 с прибытием в Нальчик в 7:15. Обратный рейс отправится в 8:15 и приземлится в Сочи в 9:30. По средам — вылет из Сочи в 04:35, прилет в 05:45. Обратный рейс в 06:45, приземление в Сочи в 07:55. Полеты будут выполняться на судне Sukhoi Superjet 100, вместимость которого составляет 100 пассажиров.

Алина Зорина

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