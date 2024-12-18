В Сочи осудили владельца пекарни за гибель трех человек при взрыве газа

Центральный районный суд Сочи признал Артака Айвазяна виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 6 февраля в точке общественного питания на ул. Тимирязева. Из-за утечки газа и нагрева тандырных печей произошел взрыв газовоздушной смеси. Три сотрудника заведения получили травмы, от которых впоследствии скончались.

Артак Айвазян признал вину в полном объеме. Фигурант также возместил ущерб потерпевшим и способствовал следствию. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор еще не вступил в законную силу.

Нурий Бзасежев