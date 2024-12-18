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Главе СКР доложат о проверке из-за нарушения прав многодетной семьи на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению отца многодетной семьи о нарушении их прав в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Житель Краснодара обратился в СКР с жалобой, что его многодетной семье на протяжении долгого времени не предоставляют положенный по закону земельный участок для строительства частного дома. Мужчина находится в очереди с 2018 года. В СУ СКР по Краснодарскому краю по данному инциденту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано.

Доклад о результатах проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела предоставят Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина

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